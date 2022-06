Fenster eingeschlagen und in Schule eingebrochen

Mannheim. Zwei Täter sind am Mittwochmorgen in eine Schule in Mannheim-Neckarau eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, warfen sie gegen sechs Uhr das Fenster zum Sekretariat im Neckarauer Weg ein. Beide Männer stiegen durch die Öffnung und durchwühlten das Büro bis der Alarm einsetzte und sie durch das Fenster flüchteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten bereits eineinhalb Stunden später einen 21-Jährigen im Promenadenweg festnehmen und eindeutig der Tat überführen. Auf der Polizeiwache gestand er den Einbruch. Nach dem zweiten Mittäter wird derzeit noch gefahndet.