Mannheim. Der Spielplatz in der Friedelsheimer Straße in Neckarau wurde vom Stadtraumservice unter Beteiligung verschiedener Akteure neugestaltet. Nun lädt die Stadt mit der Lokalen Agenda 21 Mannheim-Neckarau am Dienstag, 26. April um 15. 30 Uhr Interessierte zu einem Spielplatzfest ein.

