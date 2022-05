"Falscher Polizeibeamter" in Mannheim vorläufig festgenommen

Mannheim. Ein 34-jähriger Mann hat sich am Montagnachmittag als Polizeibeamter ausgegeben, um von einer 83-jährigen Frau 50.000 Euro an ihrer Wohnungstür im Stadtteil Neckarau entgegenzunehmen. Dies teilte die Polizei mit. Deshalb wurde nun von der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Mann gab sich als "Andreas Steinbach" aus und rief die Seniorin am Montagmittag an. Er teilte ihr mit, dass die Gefahr eines Einbruchs bei ihr bestünde. Als Vorsichtsmaßnahme solle sie das vorhandene Geld sowie Wertgegenstände zusammenpacken und einem Polizeibeamten übergeben, der sie unter Nennung eines vereinbarten Passwortes am Nachmittag aufsuchen werde. Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und verständigte die Polizei. Als der 34-jährige Verdächtige in seiner Rolle als "falscher Polizeibeamter" den Geldbetrag gegen 16 Uhr von der Seniorin entgegennehmen wollte, verweigerte diese die Übergabe. Der Tatverdächtige wurde noch im Treppenhaus von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach Erlass des Haftbefehls wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Verbindung mit den Haftgründen Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr, wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.