Mannheim. Eine 97-Jährige aus Mannheim-Neckarau ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich zwei bislang unbekannte Männer als Wasserwerker aus und erhielten so Zutritt zu ihrer Wohnung in der Wingertstraße. Das Klingeln einer Pflegekraft an der Haustür des Mehrfamilienhauses ließ die beiden Täter aufschrecken und flüchten. Sie entwendeten Bargeld im Dreistelligen Bereich sowie Sparbücher.

