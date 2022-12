Fahrradfahrer in Mannheim-Neckarau verletzt – Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Mannheim. Ein Autofahrer hat in Mannheim-Neckarau einen Fahrradfahrer angefahren und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte am Montagmorgen um 10.45 Uhr die Weidenstraße in Fahrtrichtung Neckarau entlang. An der Kreuzung Weidenstraße/Möhlstraße bog er rechts ab und kollidierte mit dem geradeaus fahrenden Radfahrer. Der Fahrradfahrer verletzte sich laut Polizei leicht, die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Nach Zeugenaussage fuhr der Autofahrer ein blaues Fahrzeug, mehr ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621 833970 zu melden.