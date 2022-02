Fahrradfahrer bei Unfall in Mannheim-Neckarau schwer verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau. Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 15 Uhr in der Morchfeldstraße zu dem Unfall zwischen dem Radfahrer und einem Kleintransporter. Der 83-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Er war ansprechbar und wurde in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann bei dem Mann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei konnte den genauen Unfallhergang nicht abschließend klären und sucht daher dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 4222 zu melden.

