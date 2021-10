Ein gutes Stück Stoff für alle Wetter

Bestimmt 20 Jahre lang bot sie Festbesuchern Schutz vor Sonne, Wind und Regen, doch spätestens 2018 zeigte sich, dass die Marktplatz-Markise, durchlöchert und instabil in der Verankerung, ihren Zweck nicht mehr erfüllte. Die Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine (IG) holte Angebote ein, suchte Partner und Sponsoren und wurde fündig.

Seit 2020 ist das gute Stück aus All-Wetter-Stoff – zwölf mal sieben Meter groß – nun schon installiert. Da die Corona-Pandemie jede Nutzung bisher unterband, ist die Markise allerdings noch immer in brandneuem Zustand.

In einer kleinen Open-Air-Feierstunde mit Vertretern der Vereine und der kommunalen Gremien sowie Staatssekretärin Elke Zimmer (Die Grünen) weihte jetzt Claudia Küstner, die erste Vorsitzende der IG, die Markise ein.

Ihr Dank galt den Sponsoren, die die Interessengemeinschaft mit Finanzhilfen und praktischem Arbeitseinsatz unterstützten. Maßgeblich beteiligt waren dabei die Firmen Wess Sonnenschutz für die Markise sowie Diringer und Scheidel für die Erdarbeiten. Wolfgang Wess wie auch Heinz Scheidel betonten, dass sie als Neckarauer Unternehmen hier gerne mitgewirkt hätten.

Außerdem mit im Boot waren bei dem Projekt auch das Großkraftwerk, der Bezirksbeirat, die Gemeinschaft der Selbstständigen, die Firma Remp Energietechnik und Uwe Küstner.

Noch Handlungsbedarf

Bei aller Freude über die Markise, so berichtete Claudia Küstner am Rande der Feier, gebe es jedoch noch Handlungsbedarf was die Sauberkeit des Marktplatzes im Stadtteil betreffe: „Immer wieder sprechen uns Bürger darauf an, zuständig ist hier aber die Stadtverwaltung“.