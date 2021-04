E-Auto zum Teilen kommt an

Seit November 2020 steht das erste stadtmobil-E-Auto in Neckarau/Almenhof. Und: eine erste Bilanz der Anbieter fällt schon mal durchweg positiv aus. „Das erste e-Auto südlich der Innenstadt wird von den stadtmobil-Kunden sehr gut angenommen“, so stadtmobil-Vorstand Miriam Caroli in einer Mitteilung. Der Start der neuen Station „Nibelungenring 96“ sei für eine Station mit einem e-Auto überdurchschnittlich gut. „Das freut uns besonders, denn es zeigt, dass wir den richtigen Nerv getroffen haben“, so Caroli weiter.

Mit Ökostrom

Besonders: In einer bisher einzigartigen Kooperation mit einem langjährigen Kunden konnte eine Lademöglichkeit fürs CarSharing eingerichtet werden und das Auto fährt mit Ökostrom.

Insgesamt sind damit im Stadtteil 17 Fahrzeuge an insgesamt sieben Standorten verfügbar. Die einfache und bequeme Nutzung überzeuge immer mehr Kunden, so stadtmobil. „Mit einer guten Auslastung beim e-CarSharing nähern wir uns langsam einem wirtschaftlichen Betrieb – und das ist die Grundlage für einen weiteren Ausbau“, so Caroli. stadtmobil setze auf einen emissionsarmen Fuhrpark und biete trotz schlechter Wirtschaftlichkeit immer mehr E-Autos und Hybrids an. aph