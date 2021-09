Vier Frauen und ein Mann, ihre insgesamt rund 200 Werke und das Duo „Nice Surprise“ mit Sänger und Gitarrist Klaus Schell sowie Percussionist Matthieu Mané sorgten für viele Besucher und gute Stimmung. Die Künstlergemeinschaft „Artelier“ mit Susanne Berkel, Hans Dieter Fein, Krista Paul, Dagmar Kopnarski und Karin Seifried hatte zum Sommerfest in den Hof der Friedrichstraße 38 eingeladen. Unter dem Motto „Die Kunst darf wieder unter die Leut“ boten sie Kostproben ihres Schaffens zum Verkauf für einen guten Zweck. Der Reinerlös geht an den Freundeskreis der Wilhelm-Wundt-Bücherei für die Arbeit mit Kindergarten- und Grundschulkindern.

Sie hätten „unter den Corona-Beschränkungen so gelitten, dass wir beschlossen haben, hier zu unterstützen“, erläuterte Karin Seifried, Vorsitzende des Freundeskreises. Sie gehört mit Hans Dieter Fein und Krista Paul zu den Gründungsmitgliedern des „Arteliers“, das 2022 das 20. Jubiläum feiert. Entstanden aus einem Malkurs haben sich die Kreativen, die bis auf Dagmar Kopnarski inzwischen im Ruhestand sind, zusammengefunden.

Krista Paul zeigt im „Artelier“ Werke aus ihrer Afrika-Serie. © Ute Bechtel-Wissenbach

Ausgestellt sind Werke aus verschiedenen Perioden in bunter Vielfalt. Karin Seifried ist seit jeher der Natur, ihren Farben, organischen Formen und Strukturen verbunden. So dominieren ihre Malerei Blau für das Wasser und Brauntöne für die Erde. Kleine Werke werden bisweilen auseinandergeschnitten und finden in anderer Zusammensetzung ein zweites Leben.

Krista Paul strebt dagegen immer wieder zu neuen Ufern. Reisen nach Afrika, wo sie ein Aids-Waisenhaus in Swasiland unterstützt, inspirieren sie zu erdfarbenen Gemälden oder Monotypien mit typischen Motiven. Ihre Frauenfiguren schmückt sie dabei oft mit einem Hauch von Gold, sei es im Turban oder als Halsschmuck. Daneben greift sie als Reminiszenz an einen Aufenthalt in der Bretagne das Motiv der Hortensie vielfach auf. Ein anderes Mal geht sie seriell, abstrakt und aleatorisch ans Werk und fängt an fünf Leinwänden gleichzeitig an, Farben aufzutragen. Durch die Überpinselung mit Schwarz treten die Farbaufträge in jeweils unterschiedlicher Gestalt hervor. Sie erläutert: „Was dann zu sehen ist – Blüten, Blätter, Tiere, Gegenstände – liegt in der Interpretation des Betrachters“.

Hans Dieter Fein malt in Öl ebenso wie mit Acryl und arbeitet ebenfalls gerne mit der Technik der Monotypie. Hier malt der Künstler das Motiv auf eine Platte und druckt diese dann ein einziges Mal auf Papier. Seine Inspiration nimmt er von Reisen durch die Welt aber auch vom heimischen Umfeld in Mannheim. Die Besucher Ina Grisstede und Christoph Ohlinger kauften bei ihm jedoch kein Landschaftsbild, sondern „Frau im blauen Kleid“ und nahmen gleich einige gedruckte Grußkarten zum Verschenken mit.

Dagmar Kopnarski widmet sich derzeit vor allem der Tierwelt in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Da erfreuen der liebenswerte comic-artige Oktopus und die Henne Berta ebenso wie eine fast schon naturalistische Giraffe oder ein expressionistisch-kubistisches Pferd.

Susanne Berkel, die Fünfte im Bund erzählt: „Ich sehe mich eher als Hobbymalerin denn als Künstlerin“ Sie geht mit viel Spaß am Gestalten und Freude an Farbe ans Werk. Die Ideen holt sie sich aus ihrem Fundus an Fotos und bringt mit Acrylfarbe dekorative und heitere Malerei auf die Leinwand.

Bis Jahresende zu sehen

Für den zweiten Tag des Festes boten die Künstler eine Mitmachaktion an. Die Teilnehmer konnten mit Tusche und Beize verschiedene Techniken ausprobieren und und ihre Werke mit nach Hause nehmen. Die erste Bilanz erbrachte einen Erlös des Festes von rund 1000 Euro, ein Ergebnis das Bibliotheksleiterin Gertrud Gerner, die ebenfalls vorbeigeschaut hatte, freuen wird.

Die Werke, die fast alle gerahmt sind, bleiben bis Jahresende vor Ort. Wer Interesse an Rundgang oder Kauf hat, kann Karin Seifried unter E-Mail kks-malerei@gmx.de kontaktieren. Auch Interessenten für einen Kreativ-Workshop im kleinen Kreis sind eingeladen, sich zu melden.