Die Evangelische Markus-Lukas-Gemeinde in Mannheim-Almenhof trauert um Pfarrer Günther Welker

Bereits in der vorvergangenen Woche ist Pfarrer Günther Welker nach längerer Krankheit gestorben, wie Ursula Dann von der evangelischen Lukas- und Markus-Gemeindeauf dem Almenhof mitteilte. Mehr als 35 Jahre wirkte Welker dort als Seelsorger, war 25 Jahre Vorsitzender der Sozialstation Neckarau-Almenhof, acht Jahre lang Dekanstellvertreter. In den Ruhestand war der 1955 in Ettlingen geborene Welker erst im Januar 2021 gegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Gemeinde etablierte Günther Welker den wöchentlichen Kindergottesdienst für Familien, entwickelte Projekte mit den Kindergärten, für die Arbeit mit Jugendlichen und bot Familienfreizeiten an. Seine eigene Familie unterstützte ihn, engagierte sich in der Kinder- und Jugendarbeit, für Kirche, Kunst und Gesellschaft, sowie in der Gruppe für Menschen mit und ohne Demenz.

Bis zuletzt war Günther Welker aktiv bei den Veranstaltungen der Gemeinde, er prägte die musikalische Abendliturgie und den „Großen Adventskranz“. Noch Anfang März hatte er angeregt, das Lukas-Pfarrhaus nach seinem Umzug für Ukraine-Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben 27 Personen dort eine geschützte Bleibe gefunden.

Die Trauerfeier für Günther Welker findet am Donnerstag, 28. April, 10.30 Uhr, Lukaskirche, Rottfeldstraße 16/18, statt. Um 12 Uhr folgt die Beisetzung auf dem Friedhof Neckarau, Friedhofstraße 11.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2