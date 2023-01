Mannheim. Bei einem Brand einer Maschine in einer Kaffeerösterei in Neckarau ist eine Person leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste die Maschine zur Brandbekämpfung von zwei Trupps unter Atemschutz zerlegt werden. Die bei dem Brand am Freitag in der Sigmund-Schuckert-Straße verletzte Person wurde vom Rettungsdienst betreut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1