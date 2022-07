Mannheim. Eine ehemalige Kartbahn in der Floßwörthstraße in Mannheim-Neckarau hat am Mittwochabend gebrannt. Wie die Feuerwehr um 18 Uhr mitteilt, gab es eine Rauchentwicklung im Eingangsbereich. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Keine Personen wurden verletzt.

