Blutspender gesucht

Mit einer erneuten Blutspende-Aktion am Freitag, 10. September – dieses Mal in Neckarau – wendet sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an die Bevölkerung. Die Corona-Pandemie stelle die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutprodukten immer wieder vor Herausforderungen, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Krankenhäuser mussten seit Beginn der Pandemie immer wieder geplante Eingriffe verschieben, um Notfall-Kapazitäten frei zu halten.

Das Rote Kreuz sucht Blutspender in Neckarau. © DPA

Jetzt, vor dem Hintergrund der Lockerungen, würden innerhalb der ohnehin für die Blutspende schwierigen Ferienzeit viele Operationen nachgeholt. Die Folge sei ein hoher Bedarf an Blutspenden, der alle Blutspendedienste aktuell vor eine ernsthafte Herausforderung stellt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher alle gesunden Spendefähigen am Freitag, 10. September von 15 bis 19 Uhr ins Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47-49. red

Info: 0800/1 19 49 11 oder terminreservierung.blutspende.de