Blutspende im Volkshaus

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK jetzt um Blutspenden. Der Termin ist am Freitag, 11. Juni, von 15 bis 19 Uhr im Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47-49. Um in den Räumlichkeiten den Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung unter terminreservierung.blutspende.de/m/volkshaus-neckarau statt. scho

