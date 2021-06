Bewegung für Babys und Kinder

Der VfL Kurpfalz bietet ab Juli für Mädchen und Jungs bis drei Jahre ein Sportprogramm unter dem Motto „Kids in Bewegung“ an. Jeweils dienstags von 10.45 bis 11.45 Uhr sowie freitags von 15 bis 16 Uhr trifft man sich in der großen Turnhalle des VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau im Schindkautweg 14. Auf dem Programm stehen für Babys Bewegungsübungen im Bällebad, mit Tüchern, Reifen und Rasseln sowie Musik. Für Kleinkinder werden Toben und Rutschen, ein Kletterparcours sowie Balanceübungen angeboten. Alle Informationen zu den Angeboten und den Preisen sowie Anmeldung per Mail an kidsinbewegung@vflkurpfalz.de. scho

