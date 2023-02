Betrunken, ohne Führerschein und mit Messer in Mannheim unterwegs

Mannheim. In Mannheim ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, führte eine Streife in der Lerchenstraße, im Bereich Mannheim-Neckarau, eine Verkehrskontrolle gegen 00.54 Uhr durch, wobei bei dem 32-jährigen Fahrer voriger Alkholkonsum festgestellt werden konnte.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt. Zudem wurde bei dem Mann noch ein mitgeführtes Butterfly-Messer festgestellt. Das geführte Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, bei dem 32-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das mitgeführte Messer wurde einbehalten. Nun muss sich der Mann hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.