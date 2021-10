Barrierefreiheit: Hallenbad-Lift in Neckarau wird erneuert

Erst sollte er gar nicht mehr repariert werden - der Stadtverwaltung war die Reparatur zu teuer: der Schwimmbadlift im Gartenhallenbad Neckarau ist seit einigen Wochen defekt und deswegen außer Betrieb. Menschen mit Behinderungen sind auf diesen jedoch oft angewiesen, um das Angebot des Bades barrierefrei nutzen zu können. Nachdem die Stadt die Reparatur zunächst ausschloss, kümmert sie sich nun - nachdem sich FDP-Bezirksbeirat David Hergesell einschaltete - um einen geeigneten Ersatz. Dies bestätigte Rathaus-Sprecherin Corinna Hiss auf Nachfrage dieser Redaktion.

Barrierefreiheit ermöglichen

Bei einem Schwimmbadbesuch mit seiner Familie im Neckarauer Gartenhallenbad war David Hergesell aufgefallen, dass der Schwimmbadlift demontiert und abgeklebt war. Mit einem Schreiben wandte sich der Neckarauer FDP-Bezirksbeirat an die Stadtverwaltung und forderte die schnellstmögliche Instandsetzung des Lifts. „Vor der Corona-Pause war der Lift regelmäßig in Betrieb und ein hervorragendes, inklusives Angebot. Und da müssen wir wieder hin“, so Hergesell.

Nachdem es in einer ersten Stellungnahme der Stadt hieß, dass die finanziellen Mittel für eine Instandsetzung des Lifts fehlten, stellte die FDP-/ MfM-Fraktion einen Antrag zur Gemeinderatssitzung in dieser Woche. In diesem forderten sie die umgehende Instandsetzung des Lifts und ein Bereitstellen der nötigen finanziellen Mittel. „Die Stadt muss hier bei der Pflege ihrer Gebäude und Einrichtungen besser werden und ausreichend Geld für Instandhaltung einplanen“, äußert sich die sportpolitische Sprecherin und FDP-Stadträtin Kathrin Kölbl zu dem Vorgang.

FDP-Vorstoß erfolgreich

Mit ihrem Vorstoß hatten die Liberalen Erfolg: Auf Nachfrage teilte die Stadtverwaltung wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung mit, dass sich der zuständige Fachbereich Sport und Freizeit bereits um die Beschaffung eines neuen Lifts kümmere. Die Kosten für diesen liegen laut Angaben der Verwaltung bei rund 10 000 Euro. Ursache für den Ausfall des Lifts war laut Angaben der Stadtverwaltung ein technischer Defekt. Der übrige Schwimmbadbetrieb sei durch den Ausfall der Anlage bisher nicht beeinträchtigt worden, so die Sprecherin der Stadt.