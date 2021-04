Ausstellung in der Johanniskirche

Unter dem Titel „FederLeicht“ stellt die Johannisgemeinde Aquarelle von Brigitte Janke in der Offenen Kirche aus. Ihre Bilder geben Einblicke in ihr Talent und die ihr eigene Sicht auf das Leben. Die Bilder können vom 2. bis 16. Mai besichtigt werden: zur Eröffnung am 2. Mai, 10.30 Uhr bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, dann montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr, am 9. Mai, 15 bis 17, am 16. Mai, 10 bis 12 Uhr. Am 8. Mai um 18 Uhr findet ein Livestream-Gottesdienst auf dem YouTube-Kanal der Johannisgemeinde statt. Der Präsenzgottesdienst zur Finissage ist am 16. Mai, 10 Uhr, in der Johanniskirche. aph

