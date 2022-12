Auffahrunfall in Mannheim: 49-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim. Am Donnerstagnachmittag ist ein 49-jähriger Mann unter Drogeneinfluss auf ein Fahrzeug in Mannheim aufgefahren. Laut der Polizei war der Mann auf der Bundesstraße 38 in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs. Zuvor fuhr er dem vorausfahrende Fahrzeug mehrmals dicht auf, bis dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Während der späteren Unfallaufnahme und Kontrolle des Fahrers durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Rauschmitteeinfluss stand und vermutlich dadurch auf die Verkehrssituationen nicht richtig reagieren konnte. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1