Arbeiten bis September

Die MVV arbeitet derzeit am Gasnetz in Neckarau, die entsprechenden Bauarbeiten in der Rheingold- und der Sedanstraße dauern, so teilte das Energieversorgungsunternehmen jetzt mit, voraussichtlich bis September an.

Auf einer Länge von rund 650 Meter werden abschnittsweise die Gasversorgungsleitung in beiden Straßen erneuert. In den jeweiligen Bauabschnitten müssen laut MVV vorübergehend Parkplätze entfallen, der Verkehr wird zeitweise durch eine mobile Ampelanlage geregelt.

Grundstücke erreichbar

Die Anwohner erreichen ihre Grundstücke allerdings jederzeit, ließ das Unternehmen wissen, teilweise würden dazu Stahlplatten angebracht. Aktuell ist die Einfahrt von der Rathausstraße in die Rheingoldstraße gesperrt. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt werden voraussichtlich bis zum 28. Mai abgeschlossen. In der Wörthstraße wurde die Einbahnstraßenregelung geändert, so dass vorübergehend keine Einfahrt von der Rheingoldstraße aus möglich ist.

Im nächsten Bauabschnitt wird dann während der Pfingstferien vom 24. Mai bis 4. Juni die Einfahrt in die Schulstraße gesperrt. Die Straße kann in dieser Zeit dann über die Luisenstraße erreicht werden. Die Einfahrt zum Parkplatz des Rewe-Marktes bleibe allerdings jederzeit erreichbar. scho

