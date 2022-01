Alkoholisierter 28-Jähriger verursacht Unfall in Neckarau und flüchtet

Mannheim. Ein 28-jähriger Mann hat am Samstagabend zwei geparkte Autos touchiert und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen den Mann dabei beobachtet, wie er beim Ausparken zuerst gegen einen hinter ihm geparkten Fiat stieß und schließlich beim Einfahren auf die Fahrbahn auf einen geparkten VW auffuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der betrunkene Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den durch ihn angerichteten Schaden zu kümmern. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 28-Jährige danach in der Katharinenstraße in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Die Fahrerlaubnis des 28-Jährigen wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Unerlaubtem Entfernen von einer Unfallstelle verantworten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.