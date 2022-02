83-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Kleintransporter schwer verletzt

Mannheim. Ein 83-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwere Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15.00 Uhr in der Morchfeldstraße in Neckarau auf Höhe des Anwesens Hausnummer 52. Nach jetzigem Kenntnisstand kollidierte aus bislang unbekannten Gründen der 83- jährige Radfahrer mit einem Kleintransporter und stürzte hierauf zu Boden.

Der Verkehrsdienst Mannheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0621/1744222, zu melden.