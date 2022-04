82-jähriger Manfred G. vermisst - Polizei fahndet öffentlich

Mannheim. Der 82-jährige Manfred G. aus einer Pflegeeinrichtung in Mannheim-Neckarau ist seit vergangenem Samstag nicht mehr gesehen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Freitagabend gegen 20.00 Uhr das letzte Mal in seinem Zimmer in der Pflegeeinrichtung angetroffen.

Zuletzt wurde der 82-Jährige am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr in Wald-Michelbach gesehen, seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Fahndung nach Manfred G. aufgenommen. Da derzeit eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Polizei bei der Suche nach dem Vermissten auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Der Vermisste ist 166 cm groß, wiegt 76 kg und hat weißes, kurzes Haar. Über seine Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nichts bekannt. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Manfred G. werden bei jeder Polizeidienststelle, dem Polizeinotruf 110, sowie dem Kriminaldauerdienst unter 0621/1744444 entgegengenommen.

