44-Jährige aus Mannheim-Neckarau vermisst

Mannheim-Neckarau. Eine 44-Jährige aus Mannheim-Neckarau wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie zuletzt ihr Pflegeheim in der Neckarauer-Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Frau leidet an Down-Syndrom und sei geistig eingeschränkt, orientierungslos sowie auf Medikamente angewiesen. Daher könne sie sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie hat hellbraune, kinnlange Haare und war zuletzt mit einem rosa T-Shirt, einer grauen Jogginghose und rosanen Crocs bekleidet gewesen. Am rechten Arm trägt sie ein Blutzuckergerät.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.