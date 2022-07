34-jähriger Radfahrer kollidiert gegen Windschutzscheibe in Mannheim

Mannheim. Ein Radfahrer ist am Freitagmittag in Mannheim-Neckarau von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 50-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in die Casterfeldstraße einfahren. Dabei übersah er den Fahrradfahrer, der mit der Windschutzscheide kollidierte und stürzte. Der 34-Jährige wurde mit Verletzungen an Schulter und Ellenbogen in eine Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1