24-Jähriger fährt über Rot und kollidiert mit Straßenbahn in Mannheim

Mannheim. Ein Autofahrer ist am Samstagabend mit einer Straßenbahn in Mannheim-Neckarau zusammengestoßen. Der 24-Jährige war vom Promenadenweg kommend in Richtung Rheingoldstraße unterwegs und fuhr trotz roter Ampel in den Kreisverkehr ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr musste für zwei Stunden gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

