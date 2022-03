20.000 Euro Sachschaden durch Unfall in Mannheim-Neckarau

Mannheim. Durch einen Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarau am Mittwochabend sind vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 55-Jähriger war laut Polizeibericht auf der Wörthstraße in Richtung Rheingoldstraße unterwegs gewesen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Der 55-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert und sein Fahrzeug abgeschleppt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden.