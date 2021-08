Zeitzeugin Hannelore Lötz erinnert sich: Im Sommer 1961 eröffnete das Diako an der Speyerer Straße

Knapp 500 Betten, über 19 000 Patientinnen und Patienten im Jahr - das Diakonissenkrankenhaus Mannheim im Stadtteil Lindenhof ist für die meisten Anwohnerinnen nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Mit rund 22 Fachabteilungen, die sich auf verschiedene Gebäudekomplexe verteilen, prägt das Krankenhaus den Lindenhof enorm. Vor sechzig Jahren zog das Diako vom Ulmenweg in den modernen Neubau an der Speyerer Straße auf dem Lindenhof. Hannelore Lötz, langjährige Pflegedienstleiterin am Diako, hat den Umzug damals als junge Krankenschwester mitgemacht.

Das Hospital blickt allerdings auf eine deutlich längere Geschichte zurück, denn ursprünglich entstanden ist es im Jahr 1867 im Quadrat F 7. Der Verein „Evangelischer Verein für Krankenpflege durch Diakonissen“ betreibt damals ein Kinderkrankenhaus mit vierzehn Betten und sechs Diakonissen, das mit dem Diakonissen-Mutterhaus erweitert wird. Nachdem diese Gebäude im zweiten Weltkrieg zerstört werden, braucht es eine schnelle Alternative.

Zeitzeugin Hannelore Lötz Hannelore Lötz wird im November 1932 in der Märkischen Schweiz bei Brandenburg geboren und hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Im März 1953 flieht sie mit ihrer Familie über Berlin nach Westdeutschland, wo sie schließlich 1953 ihre Ausbildung bei der protestantischen Diakonissenanstalt in Mannheim.

Das heutige Diakonissenkrankenhaus entstand 1999 aus der Fusion des damaligen Diakonissenkrankenhauses mit dem Heinrich-Lanz-Krankenhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtkrankenpflege notdürftig in der Lüttichkaserne (später Ludwig-Frank-Kaserne) im Ulmenweg in der Neckarstadt weitergeführt.

Dort arbeitete Hannelore Lötz ab April 1954 als diakonische Schwester und war stellvertretende Stationsschwester.

Als die Bundeswehr Ansprüche auf die ehemalige Kaserne anmeldet, zieht das Krankenhaus 1961 in den Neubau in der Speyerer Straße im Mannheimer Stadtteil Lindenhof um. Hannelore Lötz wird dort Stationsleitung der urologischen Frauenstation.

Nach einer Weiterbildung in Berlin wird Lötz von 1972 bis 1992 als Pflegedirektorin mit der Pflegeleitung des Diakonissenkrankenhauses betraut. doe

„Beengte Räume am Ulmenweg“

Schließlich bezieht man 1949 drei ehemalige Kasernengelände im Ulmenweg in der Neckarstadt. Zeitzeugin Hannelore Lötz hat 1953 ihre Ausbildung zur diakonischen Krankenschwester hier begonnen und kann sich noch gut an die Arbeitsbedingungen erinnern: „Alles war sehr primitiv, die Räume beengt und dunkel, auch die Krankenzimmer. Da lagen bis zu acht Menschen in einem Raum!“. Materialknappheit, notdürftige Unterkünfte, wenig technische Möglichkeiten - kurz nach dem Krieg muss man sich mit dem Nötigsten arrangieren. Als die Bundeswehr Anspruch auf die Ludwig-Frank-Kaserne anmeldet, werden 1957 die Architekten Max Schmechel sowie Karl und Wilhelm Schmucker mit der Konzeption eines neuen Krankenhauses beauftragt - in der Speyerer Straße im Lindenhof. „Ein absoluter Glücksfall“, findet Hannelore Lötz.

Im Sommer 1961 ziehen Personal, Patienten und Materialien um - also ein 60-jähriges Jubiläum. Das Diakonissenkrankenhaus gilt damals als eines der modernsten. Vor allem die Unterbringung der Kranken gibt erhebliche Verbesserungen. „Auf einmal gab es viel mehr Platz! Nur noch drei Betten in einem Raum, Waschbecken auf den Zimmern und Patientenzimmer mit großen Fenstern und durchgehenden Balkonen Richtung Garten, sogar Nebenräume für schwer Kranke - das hatten wir im Ulmenweg nicht“, erinnert sich Lötz.

Gleichzeitig mit dem Umzug verbessert sich auch die allgemeine wirtschaftliche Situation. So werden beispielsweise medizinische Einmalartikel entwickelt. Im Ulmenweg mussten, so Lötz, die Krankenschwestern in der Teeküche ihres Aufenthaltsraums mitunter die Binden inkontinenter Patienten oder Verbandszeug auswaschen. Im neuen Diakonissenkrankenhaus war so etwas allerdings auch kaum mehr möglich: Die Stadt fordert 300 Betten anstatt nur 120 bis 180. Dieses Mehr an zu versorgenden Patienten erfordert natürlich personelle Aufstockung. Lötz erklärt: „Einige Schwestern, die eigentlich aus Mannheim stammen, haben damals im Weinheimer Krankenhaus gearbeitet. 1961 wurden sie hierher abgeordnet.“

Diese Schwestern, so erinnert sich Lötz, treffen im Vorfeld schon viele Vorbereitungen: „Dafür hätten wir während unser täglichen Arbeit im Ulmenweg gar keine Zeit gehabt.“ So kommt es, dass der eigentliche Umzug im Juli Hannelore Lötz’ Empfinden nach sehr problemlos abläuft. Von den Bauarbeiten und den Vorgängen hinter den Kulissen habe sie im Arbeitsalltag selbst wenig mitbekommen. „Es wurden natürlich viele Patienten entlassen und kaum mehr neue aufgenommen.

Moderner, weitläufiger Neubau

Die Patienten, die noch da waren, wurden nach und nach in Krankenwagen von der Kaserne in die Speyerer Straße gebracht“, berichtet sie. Moderner, weitläufiger, spezifischer soll das neue Krankenhaus sein, Stationen kommen dazu und werden nach Funktion aufgeteilt. Das betrifft auch Lötz persönlich, die am Ulmenweg Krankenschwester auf einer Station für Urologie, Kinder und Inneres war. „Mir wurde dann schon mitgeteilt, dass ich als Stationsleitung auf der neuen urologischen Frauenstation tätig sein würde“, erzählt Lötz.

Auch privat ändert sich ihre Wohnsituation. Statt im Mehrbettzimmer in der dunklen Kaserne wohnen jetzt alle Schwestern im siebten Stock des Krankenhauses in Einzelzimmern mit Blick in den Garten. „Das Schönste war, dass man im Frühjahr abends die Nachtigall singen hörte“, lächelt Hannelore Lötz. Dass sie und ihre Mitschwestern auf dem Krankenhausgelände wohnen, ist damals selbstverständlich. „Wir waren harte Arbeit und Fünfzig-Stunden-Wochen gewöhnt“, erinnert sie sich.

Anderen Menschen helfen, die gemeinschaftliche Zusammenarbeit - diesen Werten hat Hannelore Lötz ihr Leben gewidmet und wird 1972 sogar Pflegedirektorin am „Diako“. Daneben engagiert sie sich sowohl berufspolitisch als auch ehrenamtlich lange in verschiedenen Gremien und der Markusgemeinde. Dem Lindenhof bleibt Lötz bis heute treu. Nur einer Tradition vom Ulmenweg trauert sie mit einem Schmunzeln nach: „Zu Weihnachten brachten wir kleine Tannenbäume auf jedes Zimmer - mit brennenden Kerzen! Es ist nie etwas schief gegangen, aber das gab es dann nicht mehr. Zum Glück!“

