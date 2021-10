Wegen Corona: Essenstüten statt gemeinsamer Mahlzeit

„Sonntagseinladungen gestartet: St. Josef gibt Essenstüten aus“ – so lautet die Nachricht der katholischen Stadtgemeinde zum Auftakt der diesjährigen Hilfsaktion für Bedürftige, die erneut wegen der Corona-Pandemie nur unter drastischen Einschränkungen stattfinden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 18 katholischen Mannheimer Kirchengemeinden bewirten seit Langem in der kalten Jahreszeit obdachlose und bedürftige Menschen in ihren Kirchen und Gemeindehäusern. Ehrenamtliche bereiten schmackhafte Mahlzeiten zu, man setzt sich zusammen, nimmt Kontakt auf, kommt ins Gespräch. Mit der Ausgabe von Essenstüten an bedürftige Menschen in der Pfarrei St. Josef begannen nun Ende Oktober dieses traditionellen Sonntagseinladungen.

Wie bereits im vergangenen Jahr entschieden sich die Organisatoren in St. Josef, aufgrund der Corona-Pandemie kein Drei-Gänge-Menü vor Ort anzubieten, sondern Tüten mit Essen auszugeben. „Wir hätten die Menschen viel lieber zum Essen eingeladen und – was auch sehr wichtig ist – uns mit ihnen unterhalten, aber uns war klar, dass das unter den herrschenden Bedingungen nicht geht“, berichtet Beate Diehl vom Gemeindeteam.

So packten die Ehrenamtlichen mit Hilfe von Firmanden 150 Tüten mit Schnitzeln, Brötchen, Landjägern, Wurst, Keksen, Schokolade, Obst, Taschentüchern und FFP-2-Masken. Auch eine vegetarische Variante gab es. An jeder Tüte hing eine Karte mit einem Segensspruch. Die Resonanz war groß: „Die Menschen standen schon sehr früh an. Es kamen so viele, dass wir sogar einige Tüten zu wenig hatten und am Ende nur noch Obst ausgeben konnten“, erzählt Beate Diehl. Verteilt wurden die Essenstüten auf den Stufen der Kirche. „Die Menschen haben sich alle sehr bedankt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sonntagseinladungen werden von Oktober bis April veranstaltet. Nach aktuellem Stand finden in dieser Saison 18 Termine statt. Koordiniert werden die Sonntagseinladungen von der Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose. Die nächsten Termine: Am 31. Oktober lädt die Italienische Katholische Gemeinde ein, am 7. November die Matthäusgemeinde und am 14. November die Neuapostolische Kirche. juk/red