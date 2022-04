Wie geht es eigentlich mit der geplanten Sanierung des Rheindamms weiter? Die Aktiven der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof um Vorsitzenden Ullrich Holl und seinen Stellvertreter Marc-Oliver Kuhse informierten im Vorfeld des Aktionstags am 24. April über den Stand des Genehmigungsverfahrens bei einer Info-Veranstaltung in der Lanzkapelle an der

...