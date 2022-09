Unfall mit zwei Fahrrädern auf dem Lindenhof mit Unfallflucht – eine Person verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrrädern am Dienstagabend auf dem Mannheimer Lindenhof ist eine Person verletzt worden, die andere beging Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige gegen 18.30 Uhr auf der Glückssteinallee vom Victoriaplatz aus in Richtung der Meerfeldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Glücksteinallee/Meerfeldstraße traf die Radfahrerin auf einen unbekannten, männlichen Radfahrer. Die Polizei vermutet, dass beide daraufhin aus Unachtsamkeit miteinander zusammenstießen. Die Frau verletzte sich dabei und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer nahm die gestürzte Radfahrerin offenbar noch wahr, setzte seine Fahrt jedoch einfach fort und beging somit Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621 833970 zu kontaktieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei in Mannheim-Vogelstang Mehr erfahren