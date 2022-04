Theater ImPuls mit Premiere

Das Theater ImPuls bringt nach zwei Probejahren eine neue Produktion auf die Bühne: Republik Vineta, ein zeitgenössisches Theaterstück von Moritz Rinke. Premiere ist am 29. April, 20 Uhr, im Bachsaal der Johannisgemeinde auf dem Lindenhof. Am 30. April, 20 Uhr, wird das Stück erneut aufgeführt – weitere Termine folgen im Mai und Juni. Die Einnahmen aus der Produktion werden an Hilfsprojekte für die Ukraine gespendet. Karten gibt es unter eventim-light. Der Eintritt kostet 12 Euro. Das Stück erzählt die Geschichte von Rivalitäten, Führungskämpfen und gemeinsamen Ideen einer Projektgruppe in einer entlegenen Villa und beleuchtet Gründe und Abgründe der Beteiligten. aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1