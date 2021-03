Der kleine Park zwischen der Karl-Marx- und der Grillenbergerstraße im Stadtteil Almenhof hat einen Namen – er heißt ab jetzt Rosa-Luxemburg-Park. Pünktlich zum 150. Geburtstag der Schriftstellerin und Revolutionärin gab es eine kleine Einweihungsfeier, und auch die Schilder stehen schon.

Als der Stadtteil Almenhof vor genau 100 Jahren im Zuge der Stadterweiterung Süd bebaut wurde, gab man den Straßen die Namen von Sozialisten oder Protagonisten der demokratischen Revolution von 1848. Diese waren vor allem eines: männlich. Dies Namensgebung gelte es künftig ausgewogener zu gestalten, sagte sich die Initiative „Frauenwege“, die sich seit fast drei Jahren dafür einsetzt, dass auf dem Almenhof Straßen und Plätze auch nach revolutionären Frauen benannt werden.

In Gemeinderat und Bezirksbeirat Neckarau wurden die Anträge angenommen, auch das Marchivum gab seinen Segen, da es sich bei Luxemburg um eine „bedeutende historische Persönlichkeit“ handle, deren „Pazifismus und Freiheitsbegriff noch heute Gültigkeit“ habe. Der Anfang ist gemacht.

„Im Dezember letzten Jahres wurde der Name des Parks beschlossen. Unsere nächste Ernennung wird Lisette Hatzfeld sein, eine Frau aus der Revolution von 1848“, sagte Gabi Pieri, Mitglied der Initiative. Die „Unsichtbarkeit von Frauen“ solle endlich vorüber sein. „Die Gleichstellung ist Inhalt des Leitbildes 2030, wir sind für die Umsetzung zuständig“, sagte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer. Im Leitbild 2030 geht es darum, dass die Stadt der Zukunft auf mehreren Ebenen nachhaltig gestaltet werden soll. „Rosa Luxemburg war eine überzeugte Pazifistin. Diktatur und Terror lehnte sie ab, sie übte Kritik am Bolschewismus“, so Eisenhauer. Für SPD, KPD und SED sei Luxemburg eine „schwierige Ahnfrau“, da sie sich selbst nie festgelegt habe.

Stationen eines Lebens

Die Gleichstellungsbeauftragte Zahra Deilami beschäftigte sich bereits während ihres Studiums im Iran mit den Schriften Rosa Luxemburgs, nach der Islamischen Revolution 1979 umso mehr. „Sie war mein Idol im Gefängnis des Mullah-Regimes. Sie war eine Person, die über alle Grenzen hinweg den Glauben an Freiheit verbreitet hat.“ Schauspielerin Bettina Franke beleuchtete in einer Lesung Stationen aus dem Leben der Namensgeberin, Applaus gab es für: „Sie mischte die deutsche Sozialdemokratie auf“ und „Sie war auch mal im Mannheimer Rosengarten“. Schauspielkollegin Ragna Pitoll las aus den Briefen Luxemburgs, und Liedermacher Bernd Köhler trug Lieder aus seinem Repertoire vor. Die Feier war gut besucht, um die 100 Menschen, teils mit Bildern Luxemburgs, verteilten sich mit Abstand über den Platz. Man konnte den Besucherinnen und Besuchern anmerken, dass die Namensgebung gut ankam.