Sie hatten sich unheimlich viel Mühe gegeben: Petra Anslinger, Claudia Grabowski, Marianne König und Lisa Wolf. Auf den Gehweg malten sie mit verschieden farbigen Kreiden den Weg zum Ostereiersuchen. Die frisch geschnittenen Bäume waren mit ausgeschnittenen Papiereiern bunt geschmückt. Rund um die Kirche saßen Osterhasen, Hühner und Gänse auf dem Boden. Schilder mit dem Wunsch „Frohe Ostern“ schaukelten fröhlich im Wind. Und zwischen Bäumen und Bänken hatten die Organisatoren Ostereier und -hasen versteckt, um es den Kindern nicht ganz so leicht zu machen, die bunten Gaben zu finden. Und die Sonne lächelte auf dieses bunte Bild im Pfarrgarten herab.

Regeln beachtet

„Mensch, habt Ihr Euch viel Mühe gegeben“, lobte denn eine Spaziergängerin die Arbeit der Helfer. Am liebsten hätte sie wohl selbst bei der Suche mitgemacht. Aber dazu fühlte sie sich dann wohl doch zu erwachsen. Lisa Wolf meinte: „Wenn der Ansturm zu groß wird und die Menschen zu dicht stehen, brechen wir ab, denn wir wollen die Corona-Regeln genau beachten.“ Aber zu dieser Situation kam es gar nicht. Der Ansturm blieb überschaubar. Aber immer wieder kamen doch Eltern und Kinder vorbei, hielten sich an die Regeln und suchten Ostereier oder beteiligten sich an einem Quiz, bei dem es Kleinigkeiten zu gewinnen gab. „Es ist doch schön, dass in diesen Zeiten an Ostern überhaupt etwas stattfindet“ freute sich Mutter Steffi Baro, die mit Vater Magnus und Kinderwagen ankam. Darin saß der 14 Monate junge Paul. Der war allerdings sofort Feuer und Flamme und wollte vor allem die Dekoration mitnehmen. Dass er Ostereier suchen sollte, begriff er erst ein wenig später an der Hand des Vaters. Die Schokoladenhasen waren nicht so das Ding des Jungen. In der Zwischenzeit hatte er allerdings entdeckt, dass es auch gefärbte Eier gab. Schnell sammelte er drei Stück ein. Noch bevor ihm jemand helfen konnte, hatte er diese auch an Steinen zerdeppert und meinte nur glücklich „ooh“. „Wir müssen auch zu Hause aufpassen, dass er nur gekochte Eier in die Finger bekommt. Er zerschlägt sie mit großer Freude“, erklärte Mutter Steffi.

Für Paul war es auch das erste Mal, dass er in seinem noch jungen Leben Eier suchte. Zwei Mädchen zählten unterdessen die Osterhasen, die rund um die Kirche aufgestellt waren. Auf genau 26 Stück kamen sie. Für das Suchen von Eiern fühlten sie sich allerdings schon etwas zu alt. Das Zählergebnis war richtig, bestätigte Petra Anslinger. Dafür erhielten die Kinder eine kleine Belohnung in Buchform. Sofort las die ältere der jüngeren Schwester daraus vor.

Am Ende musste vor allem die Dekoration wieder eingesammelt werden. Dabei ließen es sich die Organisatorinnen auch gut gehen und „knabberten“ an dem einen oder anderen Schokohasen. Dass auch im ungefüllten Weihwassergefäß grün gefärbte Ostereier versteckt waren, stellte sich erst am Ende heraus.

