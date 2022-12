Ortstermin zu Rheindamm

Die Freien Wähler/Mannheimer Liste haben zusammen mit der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) auf dem Lindenhöfer Meeräckerplatz über den Stand der Rheindammsanierung informiert. Vor Ort waren die ML-Stadträte Christiane Fuchs und Christopher Probst sowie die Bezirksbeiräte Michael Kost und Florian von Gropper. Unterstützt wurden sie von Markus Ludwig und Marc-Oliver Kuhse von der BIG.

Wie bereits mehrfach berichtet sieht die Planung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vor, einen Erd-Damm zu bauen und Teilbereiche zusätzlich über Spundwände zu sichern. Dafür müssten mindestens tausend Bäume gerodet werden. „Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof dagegen kämpft für eine durchgehende Spundwand-Lösung“, so Fuchs. Damit könnten, wie das am 8. November in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik vorgestellte Gutachten der Stadt Mannheim zeige, von den zu fällenden Bäumen 80 bis 90 Prozent erhalten werden.

Die ML appelliert an die Bürger, Einwendungen gegen die Pläne des RP bis 21. Dezember bei der Stadt einzureichen. mai/red