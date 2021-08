Neue Nachbarschaftskultur kommt im Stadtteil gut an

Sehr viel Zeit und Herzblut hat Jens Flamann von Erlebnisorte Rhein-Neckar in die Non-Profit-Organisation der 4. Lindenhöfer NachbarschaftsFlohmärkte und der „1. Lindenhöfer NachbarschaftsKultur“ gesteckt. Und der Erfolg gab ihm Recht, so ein zufriedener aber auch erschöpfter Organisator. Am Samstag vor den Sommerferien strömten die Besucher herbei zu den NachbarschaftsFlohmärkten im Lindenhof.

Über 30 Teilnehmer hatten sich angemeldet und in praktisch allen Straßen des Stadtteils wiesen bunte Luftballons den Weg zu den Verkaufsständen vor Haustüren und Garagenzufahrten. Über die Web-Site von Erlebnisorte Rhein-Neckar waren die einzelnen Standorte leicht zu finden und meist konnte man auch sehen, was es dort zu kaufen gab. Die Anbieter bekamen am Samstag schon früh Besuch von den „Schnäppchenjägern“, die auf der Suche nach Raritäten weit vor der Öffnungszeit durch die Straßen spazierten. Auch diesmal gab es eine breite Palette an Krimskrams und „Stehrümchen“, an gut erhaltener Kleidung und Spielzeug in allen Varianten. Gegen Mittag wurde es voll auf den Straßen und an den Ständen, aber alle hielten sich an die Auflagen und Hygienevorschriften.

Alle wollen vor die Tür

Die Käufer kamen hauptsächlich aus dem näheren Umfeld, wie beispielsweise Helma Uehlei. Am Stand von Lara Michaelis wurde sie fündig: Bücher und Spiele für ihre Urenkel, die mit ihrer Oma in die Sommerferien fahren. Auch wenn die befragten Verkäufer sehr zufrieden mit der Resonanz und ihrem Umsatz waren, so nutzten doch viele ihrer Käufer den Flohmarkt für einen Plausch, berichteten Mario Welker und Ricarda Fahrbach.

„Alle wollten nach dem Lockdown vor die Türe, sich mit Menschen unterhalten, mal andere Menschen sehen und ein Stück Normalität erleben“, sagte Flohmarktbesucher Martin Müller. So überwiegt die Freude bei dem Organisator: „Von den Teilnehmern, ob als Verkäufer oder Käufer, kamen nur positive Rückmeldungen.“ Zum Ausklang der Flohmärkte lockte die „1. Lindenhöfer NachbarschaftsKultur“. Laut Organisator Flamann war dies der „Aufbruch zum dezentralen Stadtteilfest“.

„Zentrale Fest mit über tausend Menschen auf einem Haufen, wie unsere Rheinpromenaden-Feste, wird es wegen der Pandemie zukünftig nicht mehr so leicht geben“, vermutet er. Deswegen hätten sie den nächsten logischen Schritt von dezentralen NachbarschaftsFlohmärkten zur dezentralen NachbarschaftsKultur getan: Musik, Gespräche und Genüsse in fünf ausgesuchten (Hinter)Höfen und Gärten auf dem Lindenhof.

Das kam bei den Gästen im Gemeinschaftsgarten auf dem Pfalzplatz bestens an. Zu loungiger Musik von Multiinstrumentalistin Missy Canis (alias Sabine Hund) aus Neckarau, wurde das Stockbrot über dem offenen Feuer gedreht. Ein weiterer Höhepunkt war die Lesung mit Gedichten, vorgetragen von der bosnischen Dichterin Dzevada Christ aus Luzenberg und vom selbsternannten „Haus- und Hofdichter“ Martin Willig aus Neckarau, auch bekannt als Fanbeauftragter des SW Waldhof.

Die Sprecherin des Gemeinschaftsgartens, Lydia Dartsch, freute sich über die Gäste in der gepflegten Gartenanlage, die wie alle Parks in Mannheim während des Lockdown geschlossen war. Da viele Teilnehmer äußerst großzügig gespendet haben, freute Flamann sich, dass die Auslagen für Programmheft, Plakate, Versicherungen und Steuern von Erlebnisorte Rhein-Neckar gedeckt werden konnten. Außerdem konnten bei der Urban Mining-Aktion „Rohstoffe retten aus Smartphones & Co – scheinbar Wertlosem einen Wert geben“ fast 70 Mobiltelefone gesammelt werden.