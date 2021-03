„Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“ heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Jeden Mittwoch um 19 Uhr laden die Abendglocken zur Passionsandacht mit „hausgemachter“ Musik von Gemeindemitgliedern in die Johanniskirche ein. Dazu kommen wöchentliche Video-Impulse auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde und ein von der Johanniskantorei eingesungenes Wochenlied, damit möglichst viele mitfeiern können (bit.ly/3bwu15r).

Virtuelles Treffen

Am 10. März fragt Diakonin Veronika Reuter „Dir zuliebe?“, gemeinsam mit den Konfirmanden findet Pfarrerin Susanne Komorowski am 17. März „Geht doch!“, einen „Richtungswechsel“ gibt es am 24. März, wieder mit Jugendlichen aus der Gemeinde, und die letzte Passionsandacht hält Prädikant Michael Sowa am 31. März über „Die große Freiheit“. Begleitend zur Fastenaktion trifft sich erstmalig eine Fastengruppe virtuell. Wer noch Interesse hat teilzunehmen, kann sich im Pfarramt Johannis melden (Mail: johannisgemeinde@ekma.de, Tel. 0621 28000-133). scho