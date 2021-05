Mit Handarbeiten Spende finanziert

Der Handarbeitskreis der MarkusLukas-Gemeinde hat dem Verein Freezone eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben die Mitglieder des Kreises dafür Selbstgemachtes auf diversen Festen in der Gemeinde verkauft oder gegen eine Spende abgegeben.

AdUnit urban-intext1

Seit fast 24 Jahren kümmert sich Freezone in J 7,23 um Kinder und junge Menschen, die auf der Straße leben, und ermöglicht ihnen eine Zukunft. Dort gibt es kostenfreies Essen und Trinken, man kann duschen und Wäsche waschen. Seit 2010 können die Jugendlichen in der „Straßenschule“ einen Haupt- oder Realschulabschluss nachholen. Und vor zehn Jahren wurde das sichere Übernachtungsangebot „Streetnight“ eingeführt. Träger ist das Johann-Peter-Hebel-Heim mit seiner evangelischen Kinder-und Jugendhilfe. Freezone will die Spende unter anderem für das Homeschooling-Angebot und für die Grundausstattung für die erste eigene Wohnung von Jugendlichen nutzen. scho