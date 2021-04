Mit großem Herzen vieles geleistet

Geboren wird sie in Ludwigshafen. Als Kind geht sie mit ihren Eltern oft auf der dortigen Parkinsel spazieren, schaut dabei über den Rhein, träumt zuweilen davon, auf der anderen Seite, auf dem Lindenhof mit seinen schönen Gründerzeit-Häusern, zu wohnen. Jahrzehnte später ist es soweit. Doch sie wohnt nicht nur hier, sondern engagiert sich vielfältig für ihre neue Heimat, wird Vorsitzende des Bürgervereins. Ihr Engagement wird fortan schmerzlich fehlen. Denn am 17. April ist Irmtraud Kochte im Alter von 72 Jahren verstorben.

Das Licht der Welt erblickt sie am 30. November 1948 in Ludwigshafen. Nach der Schule – übrigens die gleiche, die 20 Jahre zuvor ein gewisser Helmut Kohl besucht – und der Ausbildung als Diplom-Sozialarbeiterin in Kaiserslautern kommt sie 1971 nach Mannheim. Hier wird sie zuständig für Arbeitsschutz; besonders der Schutz von Frauen liegt der Mutter einer Tochter am Herzen.

Von Anfang an dabei

So wie sie in Erinnerung bleiben wird: Irmtraud Kochte, hier 2015. © Jan Cerny

1981 zieht sie auf den Lindenhof, engagiert sich dort in der SPD. Schon bald entsendet ihre Partei sie in den Bezirksbeirat. Als Ende 1991 die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) ins Leben gerufen wird, ist sie natürlich mit dabei, wird Mitglied des legendären ersten Vorstandes mit Horst-Nico Kress als Vereinschef sowie den Vorstandsmitgliedern Doris Schenck, Stefan von Wangenheim und Wolf Engelen. Kurz darauf, im Jahre 1994, wird sie selbst Vorsitzende und bleibt es acht Jahre lang. Es wird eine kaum wieder erreichte Blütezeit des Vereins. Die BIG organisiert ein dreitägiges Fest, mit dem der Stadtteil den Start der B-Linie feiert; die Lanz-Kapelle wird ab- und wieder aufgebaut und seither als Bürgerzentrum genutzt; das Standbild der Großherzogin Stephanie im Waldpark wird gerettet, mit Hilfe der Bangert-Stiftung eine Replik am Stephanien-Ufer aufgestellt, an der seither alljährlich gefeiert wird.

Blütezeit des Vereins

In jenen Jahren besteht lange eine ideale Symbiose mit dem anderen Pol im Vorstand: Wolf Engelen für die politische Interessenvertretung und die Aufarbeitung der Geschichte, Kochte für alles, was gesellige Gemeinschaft bildet, ans Herz geht. Sei es die Ausgestaltung des Lindenblütenfestes oder der von ihr ins Leben gerufene Hobby-Kunstmarkt.

Doch mit der Zeit wird dieser engagierten und empfindsamen Frau der Vorsitz mit all dem, was er nicht nur an Freudigem mit sich bringt, zu viel. Im Jahre 2002 gibt sie das Amt an der Spitze ab, bleibt aber in der BIG aktiv als aktive Helfern.

Zudem engagiert sie sich an anderen Stellen weiter: im Förderverein der Stadtbücherei, als Gründungsmitglied des Fördervereins für den Jugendtreff am Pfalzplatz, schließlich in der „Bürgerinitiative Blühender Gontardplatz“, deren Vorsitz sie 2016 nach dem Tode ihres jahrzehntelangen Mitstreiters Horst Wagenblaß übernimmt. Aus dem 2014 gestalteten öden Platz macht sie ein Schmuckstück mit vielen Dingen, die ans Herz gehen – von der Bepflanzung bis zur jährlichen Aufstellung einer Weihnachtstanne.

Das Geheimnis ihres Erfolges ist, dass es ihr mit ihrem ruhigen und doch motivierenden Wesen gelingt, Menschen um sich scharen kann, die mit ihr für andere, für das Ganze etwas bewegen wollen. Dabei schiebt sie sich nie in den Vordergrund und hat dennoch mit ihrer feinen Art eine natürliche Präsenz.

Die BIG belohnt ihr Engagement 2007 mit der Auszeichnung „Lindenhöferin es Jahres“. Mit ihr wird sie in der Geschichte des Stadtteils verewigt. Doch noch stärker verankert ist sie in die Herzen der vielen Menschen, in- und außerhalb des Lindenhofes, die das Glück hatten, sie kennenlernen zu dürfen.