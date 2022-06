Mehrere zerkratzte Autos in Lindenhof - Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof. Mehrere in Mannheim-Lindenhof geparkte Fahrzeuge sind am Wochenende zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag ein VW und ein BWM in der Rheinparkstraße in Höhe von etwa 8.000 Euro beschädigt. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag 10 Uhr sind weitere acht am Stephanieufer geparkte Autos zerkratzt worden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag, 23.30 Uhr auf Sonntag, 18 Uhr wurde ein in der Rheinaustraße auf Höhe der Hausnummer 15 geparkter Ford zerkratzt.

Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Weitere Geschädigte und Zeugen mit Hinweisen auf den oder die Täter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden.