Mehr Platz für Kinder und Bildung

Der Lindenhof wächst stetig, doch der Stadtteil weist seit Jahren eine sehr angespannte Situation im Bereich der Kinderbetreuung in allen Altersklassen auf (wir berichteten mehrfach). Da der Wirtschaftshof an der Rheinpromenade perspektivisch aufgegeben werden soll, fordert die FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat, jetzt schon zu planen, dass das Gelände für Kinderbetreuung reserviert wird.

Die Lindenhöfer FDP-Stadträtin Kathrin Kölbl: „An diesem Standort direkt an der Rheinpromenade finden sich exzellente Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit. Deshalb sollte diese Fläche schon jetzt für eine Kinderbetreuungseinrichtung reserviert werden. Die Nähe zum Waldpark, die Lage im Grünen und die Grundstücksgröße sind ideal für eine solche Einrichtung. Und der Lindenhof braucht dringend mehr gute Betreuungsplätze.“

Termin vor Ort

Wolf Engelen, für die FDP im Bezirksbeirat engagiert, stellte die Idee bei einem Ortstermin mit der FDP/ MfM-Fraktion vor. Er kann sich gut vorstellen, dass an der Rheinpromenade ein „einzigartiges ’Kinderland Lindenhof’ entstehen könnte“. Er denkt dabei an Angebote für ganz kleine Kinder, Kindergartenkinder und Schulkinder, mit denen eine „hervorragende Fläche entwickelt werden und gleichzeitig der große Bedarf an guten Betreuungsplätzen gedeckt werden“ könne. Die Verwaltung sollte daher jetzt schon tätig werden und die Weichen für dieses „pädagogisch wertvolle und stadtgestalterisch attraktive Vorhaben stellen“, fordert Engelen. So setze der Lindenhof und damit auch Mannheim ein Zeichen für Familienfreundlichkeit, Bildung und Stadtgestaltung. „Es wäre ein echter Hingucker mit Mehrwert für alle.“ Deshalb hat die Fraktion dazu einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat gestellt, darin fordert sie die Verwaltung auf, diesen Standort für eine Betreuungseinrichtung vorzumerken. red/scho