Mahnwache und Demo in Mannheim-Lindenhof

Mannheim. Die „Kulturmahnwache geht am Sonntag, 24. April, in die zweite Runde. Die Gruppe „Konferenz der Bäume“ veranstaltet sie ab 14 Uhr unter dem Motto „Rettet die Bäume auf dem Waldparkdamm“. Neben Musik, Lesungen und einem Baumquiz für Kinder wird es Informationen und Gelegenheit zum Fragestellen geben. Zum Abschluss der Veranstaltung um 16.30 Uhr wollen die Initiative Waldpark Mannheim e.V., die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof und die Gruppe „Konferenz der Bäume“ protestieren. In diesem Rahmen bilden die Anwesenden eine Menschenkette auf dem Rheindamm gegen die Abholzung der Bäume.

