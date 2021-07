Literarische Tour im Waldpark

Seit 2017, dem Jahr des Fahrrads, lädt der Buchladen Lindenhof regelmäßig im Juli zu einer literarischen Radtour ein, so auch am Samstag, 17. Juli. Die zweistündige Textfahrt hält an vier Leseorten im Waldpark an. Zwischen Wiesen und Bäumen lesen Autorinnen und Autoren der Region aus ihren Werken: Kirsten Sawatzki aus ihrem aktuellen Thriller, Benedikt Hild zeigt neue Installationen für das Fotoprojekt „Little Mannheim“, Anette Butzmann präsentiert eine Folge aus der Kurzhörspielreihe „Die Mannheimer Wortschatztruhe“, und Elisabeth Singh-Noack liest aus dem neuen Gedichtband „Lyrik Lunar“ – Gedichte über den Mond. Die Buchhandlung bittet um Anmeldung unter Telefon 0621/18 06 87 18 oder E-Mail (buero@buchladen-lindenhof.de). Treffpunkt ist der Buchladen Lindenhof, Gontardplatz 7, um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet acht Euro (inklusive Getränk). baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1