Traditionell strömen Bedürftige an Palmsonntag in die evangelische Johannisgemeinde auf dem Lindenhof, wo sie von zahlreichen Ehrenamtlichen bewirtet werden.

Nach langen Überlegungen, so heißt es nun in einer Pressemitteilung der Gemeinde, habe man sich in Pandemie-Zeiten entschlossen, zumindest Leckereien zum Mitnehmen anzubieten. Nun bittet die Johannisgemeinde für die Sonntagseinladung am 28. März um Kuchenspenden – bestenfalls Exemplare, die gut verpackt werden können. Abgabe der Kuchen: im Pfarramt Johannis, Windeckstr. 1/Rheinaustr. 21: Freitag, 26. März, 17.30 bis 19.30 Uhr, und Samstag, 27. März, 10 bis 13 Uhr. Für weitere Spenden wie Schokolade, Dauerwurst oder Shampoo steht ein Korb in der Offenen Kirche bereit (geöffnet montags bis freitags 15 bis 19 Uhr). baum