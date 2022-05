Kriminacht im Mannheimer Stadtteil Lindenhof

„Das ist der Gestank des Todes“, murmelt die Protagonistin in Kirsten Sawatzkis Krimistück. „Ihre Arme zittern, als die Folie nachgibt.“ Diese Leiche im schwarzen Plastiksack ist nichts für schwache Nerven. Aber wer zur „1. Lindenhöfer Kriminacht“ in den Bachsaal der Johanniskirche gekommen ist, und das waren viele, der durfte sich nicht fürchten. Für ihren Thriller ist die Autorin extra in den Abwasserkanal gestiegen. Tief unter die Stadt. Doch der Verstümmelte in der spannenden Story ist zum Glück nur „zwischen den Buchdeckeln“. Mehr Abgründiges, schmunzelt Veranstalterin Anette Butzmann, komme in Sawatzkis aktuellem Krimi „Komplizen des Todes“ aber hinzu. Mit einer solchen Einführung der Buchhändlerin ahnt man, dass die vier kreativen Strippenzieherinnen, alle aus dem Club der „mörderischen Schwestern“, noch so manchen Grusel auftischen.

Schwarzer Humor

H. Moor-Blank (v.l.), G. Kuhn, K. Sawatzki und K. Schmitz. © H. Köbler-Stählin

Heidi Moor-Blank, die, wie sie sagt, nur Kurzgeschichten schreibt (Tatort Tastatur), aber dicke Schinken liest, hat mit „Bubbles und Squeaks“ den schwarzen Humor der englischen Crime Stories mitgebracht: Jürgen und die Ich-Erzählerin reisen nach Wales. Er hat einen Tauchurlaub gebucht, und die Stimmung ist bereits auf dem Tiefstand. Dass ein Essen, das „Luftblasen und Quietschen“ heißt, schmecken soll, kann sie wirklich nicht glauben. Und an das böse Ende schon gar nicht. Aber die Autorin macht es spannend und lustig zugleich.

Ihren Butler, dessen Tauchanzug mit „Frack-Flossen“ ausgestattet ist, wird ihr Publikum nicht so schnell vergessen. Der Mörder ist immer . . . der Butler, oder?

Wer es in Greta R. Kuhns Kriminalroman „Saarland Connection“ ist, bleibt im Geheimen. In dem kleinen Bundesland, wo jeder einen kennt, der einen kennt, gibt es Mörder, die (noch) keiner kennt. Einer, der im Hintergrund den Aufruhr betrachtet, als sein Opfer in (s)einer Installation entdeckt wird. Die Vernissage kann beginnen. Das Haus ist voll. Der Künstler bläht stolz die Brust. Spannung liegt im Raum. Dann Schreie. Wild. Entsetzt. Einer aber taucht in der Menge unter und verschwindet. „Nummer 1 war geglückt. Nun kann er mit Nummer 2 beginnen“, endet die Geschichte.

Danach muss erst wieder ausgeatmet werden, bevor Kira Schmitz ins nächste Schauderkabinett führt. Aus ihrer Kurzgeschichtensammlung „Mitten unter uns“ stellt sie Sabine vor, die eine „verirrte“ SMS von ihrem Ehemann bekommt. „Schnucki“, das kapiert Sabine sofort, ist nicht sie. Aber listige Frauen sollte man nicht unterschätzen. Ebenso wenig wie genervte Männer. Wer den ganzen Tag vor Geschäften mit Damenschuhen auf die holde Gattin wartet, lässt sich auch von roten Schuhen nicht mehr verführen. Und eine Liebe im Schwimmbad? Natürlich mit Folgen. „Passen Sie gut auf sich auf!“, ist deshalb der Rat, bevor es nach viel Applaus ins Finstere hinausgeht.