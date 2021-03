Am Sonntag, 14. März, um 19 Uhr können Interessierte sich zu Hause ein Konzert aus der Johanniskirche auf dem YouTube Kanal anschauen. Oboistin Beate Hofmann präsentiert ein Programm mit Werken von C. Saint-Saëns, D. Cimarosa und J. W. Kalliwoda. Begleitet wird sie an Orgel und Flügel von Claudia Seitz.

Ein Singteam des Gospelprojektchores Mannheim Süd gestaltet am Samstag, 27. März, um 18 Uhr den Abendgottesdienst Laudate Dominum an Johannis mit. Am Vorabend zum Palmsonntag stehen sich die „Hosianna“-Rufe zum Einzug Jesu in Jerusalem und die „Kreuzige“-Rufe bei seiner Verurteilung gegenüber. Die Stücke dafür hat Kantorin Seitz selbst komponiert. Im Passionskonzert in der Johanniskirche kommt an Karfreitag, 2. April, um 17 Uhr die Kantate von Johann Sebastian Bach „Ach Gott, wie manches Herzeleid“ BWV 58, mit Sängern der Johanniskantorei, Vokalsolisten und Instrumentalisten zur Aufführung, die Leitung hat Kantorin Claudia Seitz. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. scho