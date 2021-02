Die Kinder und Jugendlichen aus dem Lindenhof sind aufgerufen, sich mit ihren Ideen einzubringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung lädt die Stadt am Mittwoch, 3. Februar, ab 17.30 Uhr, zur Stadtteilversammlung als Digital-Konferenz. Für Kinder und Jugendliche, die in keiner Einrichtung, die Notbetreuung anbietet, angebunden sind, bietet 68DEINS! am Dienstag, 2. Februar, von 17 bis 19 Uhr, eine Digital-Konferenz zur Vorbereitung an. Interessierte können sich dazu per E-Mail an info@68deins.de anmelden. Alle Interessierten können sich mit Fragen vorab an info@68deins.de wenden, hier gibt es auch Zugangsdaten. scho