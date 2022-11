Mannheim. Wie Einwendungen gegen die beabsichtigte Fällung von Bäumen im Zuge der geplanten Sanierung des Rheindamms (wir berichteten) geschrieben werden müssen – darüber informiert die SPD Lindenhof am Dienstag, 22. November, 19 Uhr in der Lanzkapelle, Meerfeldstraße 87. Was bei den Einwendungen zu beachten ist, erklärt die Juristin Christine Gerner von der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und der Stadträtin Heidrun Kämper.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1