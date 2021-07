Historisches Kleinod zieht um

Als bei städtischen Baumpflanzarbeiten im August 2020 im Lanz-Park die über 100 Jahre alte Seerosenschale aus dem Garten des ehemaligen Heinrich-Lanz-Krankenhauses entdeckt wurde (wir berichteten), konnten Wolf Engelen und Klaus-Dieter Kähler ihr Glück kaum fassen. Heute sind die beiden Mitglieder der Bürger- und Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof „überglücklich“, denn sie konnten Diringer & Scheidel (D&S) für den rund 10 000 Euro teuren Transport des historischen Kleinods an seinen neuen Standort im Park gewinnen.

Drei Meter Durchmesser

Bei der mehrtägigen Aktion wurde das sechs Tonnen schwere Bassin mit drei Metern Durchmesser vom D&S-Team mit viel „Fingerspitzengefühl“ und hohem Aufwand geborgen und auf das Rondell hinter der Lanz-Kapelle versetzt. An ihrem neuen, von der BIG Lindenhof hergestellten Platz, wird in Kürze ein weiteres Schild des von Engelen initiierten Historischen Lehrpfades Lindenhof an ihre Geschichte erinnern. Für die Instandsetzung des Beckens sucht die BIG Sponsoren.

Julia Lanz Das Anfang Juni umgesiedelte Becken ist aus Sicht von Denkmalschützern und Historikern eine echte Rarität aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Es stand im Garten des einstigen Heinrich-Lanz-Krankenhauses. Mäzenin Julia Lanz entsprach mit dem Bau des Krankenhauses nebst Kapelle dem Wunsch ihres verstorbenen Mannes ‚wohl zu tun‘ und benannte es nach Heinrich Lanz. Sie ließ die für ihre Zeit hochmoderne und allen zugängliche Klinik aus Stiftungsgeldern des Ehepaares in den Jahren 1905/1907 errichten. Ein Gartenbereich mit einem Pavillon komplettierte die Anlage. Julia Lanz war eine außergewöhnliche Frau ihrer Zeit und stand mit beiden Beinen fest im Geschäftsleben und an der Seite ihres Mannes, dem Gründer und Inhaber der Lanz‘schen Fabrik, dessen Nachfolgeunternehmen, die Heinrich Lanz AG, 1956 von John Deere übernommen wurde. ost

„Das Seerosenbecken stand einst im Garten des ehemaligen Heinrich-Lanz-Krankenhauses, das Julia Lanz entsprechend dem Wunsch ihres verstorbenen Mannes in den Jahren 1905/1907 errichten ließ, nebst Kapelle und einem Gartenbereich mit Pavillon“, so Engelen. Neben diesem ist auf einer in der Lanz-Kapelle hängenden Darstellung der Lanz‘schen Fabrik von 1909 mit Lanz-Kapelle, Heinrich-Lanz-Krankenhaus und Lanz Park ein rundes Becken erkennbar, das Engelen und Kähler als das 2020 im Park gefundene „Seerosenbecken“ identifizierten.

Keine Mittel

Die Denkmalämter des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim hätten zwar erklärt, dass das Becken aus Kunststein mit seinen grazilen Blütenornamenten entlang der Beckenseiten „selten und erhaltenswert ist“, doch leider hätten sie keine Mittel. Deshalb machten sich Engelen und Kähler auf die Suche nach einem Sponsor für die Bergung und den Transport des Beckens an einen neuen Standort im Lanz Park. Als sie erfuhren, dass ein Teil der ebenfalls seinerzeit von Julia Lanz in Form eines Rondells angelegten Mauer um den Pavillons im Krankenhausgarten von D&S im Lanz Park wieder aufgebaut worden war, wandten sie sich an das Mannheimer Unternehmen. Sie stellten Vertretern der D&S Unternehmensgruppe bei einem Ortstermin ihr Projekt vor.

Es sei die „Verbundenheit zum Stadtteil“, so Engelen, das die Vertreter von D&S und BIG bei der Bergung des Beckens zusammenführte, um dem Lindenhof gemeinsam ein historisches Kleinod zurückzugeben. „Geschäftsführer Heinz Scheidel ist dem Lindenhof sehr verbunden, seine ganze Familie“, betonte Beate Baumann, Leitung der Unternehmenskommunikation.

Nur 100 Meter von ihrem Fundort entfernt fand die Seerosenschale ihren neuen Platz, wo sie zukünftig als große Pflanzschale den Lanz-Park weiter verschönern wird. Engelen und Kähler freuen sich sehr über diesen historischen Zuwachs: „Eine Pflanzschale, die wunderschön in den Lanz-Park passt, das ist eine wunderbare Ergänzung zur Lanz-Kapelle, ein Erbe, das Familie Lanz uns überlassen hat.“ Die Kapelle, ein Teil der ebenfalls seinerzeit von Julia Lanz in Form eines Rondells angelegten Mauer und die Schale seien nun im Park vereint: „Wir können damit das Vermächtnis des Ehepaares und auch ihr wohltätiges Wirken für nachfolgende Generationen sichtbar machen und weitergeben.“ Engelen und Kähler dankten D&S herzlich für die Unterstützung.

Bereits in unrestauriertem Zustand ist die Seerosenschale eine Augenweide. Das mit Blütenornamenten im Jugendstil reich verzierte, rund angelegte Bassin weist jedoch an einer Seite größere Schäden und Risse auf. Für ihre Instandsetzung müssen Fachleute Hand anlegen. Spenden für die Restaurierung nimmt die BIG gerne entgegen – Stichwort „Seerosenschale“ (Konto DE41 6705 0505 0030 1831 4).