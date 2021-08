Gottesdienst mit Schlagern

Am Sonntag, 8. August, 11 Uhr, findet unter dem Titel „I walk the line“ an Johannis, Windeckstraße 1 im Lindenhof, der 7. Schlagergottesdienst im Sommerloch statt – gefördert vom Verein Johannisfeuer e.V. Er ist diesmal dem US-amerikanischen Country-Sänger Johnny Cash (1932-2003) mit der markanten Bassbariton-Stimme gewidmet. Es darf mitgesummt werden, wenn Cash-Interpret Danny Wünschel aus Hemsbach, 2017 Preisträger „Bester Countrysänger“ beim German Rock und Pop Award, zur Gitarre greift und es heißt: „Hello Mannheim, I’m Johnny Cash.“ Warum der für seine Platten mehrfach mit dem Grammy Award ausgezeichnete Star eine Sonntagspredigt wert ist, liegt für Pfarrerin Komorowski auf der Hand: Cashs Leben gebe Anlass zum Nachdenken; nicht zuletzt habe er in seinen Songs seinen Glauben zum Thema gemacht und auch Gospelalben aufgenommen. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung möglich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (Abstandsgebot, Maskenpflicht, Angabe persönlicher Daten zur Kontaktnachverfolgung). red/aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1